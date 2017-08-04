Прокуратура Грузии обратилась к Польше в связи с визитом Саакашвили

Главная прокуратура Грузии обратилась к Польше по вопросу распространенной информации о визите экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в эту страну.

Об этом заявил заместитель начальника департамента по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Грузии Георгий Грдзелишвили.



"В связи с визитом Михеила Саакашвили в Польшу, на основании распространенной в СМИ информации, Главная прокуратура обратилась к компетентным органам Польши и начаты все предусмотренные законом процедуры", - заявляют в прокуратуре.



По информации польских СМИ, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили посетил Польшу.

Саакашвили выступил на мероприятии, посвященном годовщине Варшавского восстания. Он говорил о сотрудничестве Грузии с Польшей, а также об Украине.

Как сообщалось, 26 июля политики от Радикальной партии заявили о том, что экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения Саакашвили гражданства.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

Читайте также: Гражданин мира. Почему Порошенко забрал у Саакашвили украинский паспорт.

Грузия.Online