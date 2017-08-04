Прокуратура Грузии обратилась к Польше в связи с визитом Саакашвили

1021 просмотр
Пятница, 4 августа 2017, 20:30

Главная прокуратура Грузии обратилась к Польше по вопросу распространенной информации о визите экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в эту страну.

Об этом заявил заместитель начальника департамента по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Грузии Георгий Грдзелишвили.

"В связи с визитом Михеила Саакашвили в Польшу, на основании распространенной в СМИ информации, Главная прокуратура обратилась к компетентным органам Польши и начаты все предусмотренные законом процедуры", - заявляют в прокуратуре.

По информации польских СМИ, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили посетил Польшу.

Саакашвили выступил на мероприятии, посвященном годовщине Варшавского восстания. Он говорил о сотрудничестве Грузии с Польшей, а также об Украине.

Как сообщалось, 26 июля политики от Радикальной партии заявили о том, что экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения Саакашвили гражданства.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

Читайте также: Гражданин мира. Почему Порошенко забрал у Саакашвили украинский паспорт.

Грузия.Online

Темы: Грузия Саакашвили Польша
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В оккупированной РФ Абхазии взорвался склад боеприпасов, 60 пострадавших 3 августа 2017, 01:46
Саакашвили выдадут Грузии с территории Украины, если будет новый запрос - источник 2 августа 2017, 15:06
Путин посетит окуппированную Абхазию в годовщину вторжения РФ в Грузию – СМИ 2 августа 2017, 09:01
powered by lun.ua
Главные новости
СМИ: Пентагон попросил Белый дом предоставить Украине летальное оружие
Порошенко готов пригласить иностранцев расследовать убийство Шеремета
ЕС расширил санкции против России из-за скандала с Siemens
Стало известно, кто поддержал лишение Саакашвили украинского гражданства
Все новости
Колясочные ралли

Как мамы требуют доступности в Украине

Комиксы

5 типов жителей города, которые проявляются в жару