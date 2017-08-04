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Саакашвили прилетел в Польшу

Пятница, 4 августа 2017, 12:10

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который после лишения украинского гражданства стал апатридом, прилетел в Польшу.

Об этом сообщает польское СМИ "Telewizja Republika".

Издание также опубликовало видео с его выступлением на 73-й годовщине Варшавского восстания.

Во время выступления Саакашвили говорил о сотрудничестве Грузии с Польшей, а также об Украине.

Саакашвили также даст интервью "Telewizja Republika" в пятницу в 21 час по киевскому времени.

В пресс-службе Саакашвили пока не комментируют прибытия политика в Польшу. Так же как и то, по каким документам он прибыл в Польшу. Но в пресс-службе "Украинской правде" пообещали дать ответ до конца пятницы.

Как сообщалось, 26 июля политики от Радикальной партии заявили о том, что экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишения Саакашвили гражданства, однако у Порошенко подтвердили это только в четверг утром.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует.

Как известно, после отставки с должности председателя Одесской ОГА Саакашвили начал развивать в Украине свою партию, 21 июля этого года Министерство юстиции зарегистрировало ее обновленное название - "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

Читайте также: Гражданин мира. Почему Порошенко забрал у Саакашвили украинский паспорт.

Украинская правда

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Темы: Саакашвили
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