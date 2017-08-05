Трамп и Макрон поговорили об Украине, Сирии и КНДР

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов международной политики.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп говорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы изучить пути активизации сотрудничества в решении кризиса в Сирии и Ираке и противостояния вредному влиянию Ирана", - говорится в сообщении.

Президенты также говорили о политическом решении в Ливии и контртеррористической деятельности в Африке.

"Они согласились, что режим Мадуро в Венесуэле должен восстановить права венесуэльского народа и еще раз подтвердили важность имплементации минских соглашений всеми сторонами для достижения мирного урегулирования в Украине. Наконец, они обсудили общие интересы, касающиеся Северной Кореи", - сообщили в Белом доме.

Как сообщалось, в августе должна состояться встреча на уровне политических советников президентов стран участниц "нормандской четверки". В "нормандский формат" входят Украина, Франция, Германия, Россия. Политическим советником со стороны РФ является помощник президента РФ Владислав Сурков, который курирует ОРДЛО. Со стороны США советником является Курт Волкер.