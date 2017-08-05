Трамп и Макрон поговорили об Украине, Сирии и КНДР
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов международной политики.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент Дональд Трамп говорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы изучить пути активизации сотрудничества в решении кризиса в Сирии и Ираке и противостояния вредному влиянию Ирана", - говорится в сообщении.
Президенты также говорили о политическом решении в Ливии и контртеррористической деятельности в Африке.
"Они согласились, что режим Мадуро в Венесуэле должен восстановить права венесуэльского народа и еще раз подтвердили важность имплементации минских соглашений всеми сторонами для достижения мирного урегулирования в Украине. Наконец, они обсудили общие интересы, касающиеся Северной Кореи", - сообщили в Белом доме.
Как сообщалось, в августе должна состояться встреча на уровне политических советников президентов стран участниц "нормандской четверки". В "нормандский формат" входят Украина, Франция, Германия, Россия. Политическим советником со стороны РФ является помощник президента РФ Владислав Сурков, который курирует ОРДЛО. Со стороны США советником является Курт Волкер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.