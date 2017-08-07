США отреагируют на высылку своих дипломатов из РФ к 1 сентября

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Понедельник, 7 августа 2017, 06:47

США решат, как ответить на высылку дипломатов из РФ к 1 сентября.

Об этом рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Филиппинах, передает AP.

Тиллерсон сообщил Лаврову, что США еще не решили, как отреагировать. По его словам, он поставил "несколько уточняющих вопросов" об этих российских действиях в ответ на новые санкции, принятые Конгрессом.

Как известно, 28 июля Россия обратилась к США с требованием до 1 сентября сократить свой дипломатический персонал до 455 человек в РФ и сообщила, что запрещает посольству США пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору.

А 30 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию должны будут покинуть 755 работников американских дипмиссий. 

При этом бывший посол США в России Майкл Макфол выразил сомнения, что в России есть аж 755 дипломатов Соединённых Штатов.

Темы: США Росcия
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