Экс-посол США о словах Путина: У нас нет 755 дипломатов в РФ

Бывший посол США в России Майкл Макфол сомневается, что в России есть аж 755 дипломатов Соединённых Штатов.

Об этом он написал в Twitter, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что столько американцев должны перестать работать в РФ.

"У нас нет 755 американских дипломатов в России", – написал он.

We dont have 755 American diplomats in Russia. https://t.co/KpgZMdCODP — Michael McFaul (@McFaul) July 30, 2017

На замечание журналиста Эндрю Рота о том, что многие из этих сотрудников – вспомогательный персонал, а не дипломаты, Макфол вспомнил: "Когда я был там, у нас не было столько американцев во всем посольстве".

Are we sure 755 Americans will be leaving? We didn't have that many Americans in the entire embassy when I was there . https://t.co/80rTZU7OP4 — Michael McFaul (@McFaul) July 30, 2017

"Если эти сокращения реальны, россиянам следует ожидать неделями, а то и не месяцами получения виз на приезд в США", – написал также он.

If these cuts are real, Russians should expect to wait weeks if not months to get visas to come to US. https://t.co/YbyWsUJNJS — Michael McFaul (@McFaul) July 30, 2017

Как известно, 28 июля Россия обратилась к США с требованием до 1 сентября сократить свой дипломатический персонал до 455 человек в РФ и сообщила, что запрещает посольству США пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору.

А 30 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию должны будут покинуть 755 работников американских дипмиссий.