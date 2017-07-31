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Экс-посол США о словах Путина: У нас нет 755 дипломатов в РФ

Понедельник, 31 июля 2017, 09:49

Бывший посол США в России Майкл Макфол сомневается, что в России есть аж 755 дипломатов Соединённых Штатов.

Об этом он написал в Twitter, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что столько американцев должны перестать работать в РФ.

"У нас нет 755 американских дипломатов в России", – написал он.

На замечание журналиста Эндрю Рота о том, что многие из этих сотрудников – вспомогательный персонал, а не дипломаты, Макфол вспомнил: "Когда я был там, у нас не было столько американцев во всем посольстве".

"Если эти сокращения реальны, россиянам следует ожидать неделями, а то и не месяцами получения виз на приезд в США", – написал также он.

Как известно, 28 июля Россия обратилась к США с требованием до 1 сентября сократить свой дипломатический персонал до 455 человек в РФ и сообщила, что запрещает посольству США пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору.

А 30 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию должны будут покинуть 755 работников американских дипмиссий. 

Темы: РосcияСШАдипломатические отношения
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