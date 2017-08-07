США відреагують на висилку своїх дипломатів з Росії до 1 вересня

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Понеділок, 7 серпня 2017, 06:47

США вирішать, як відповісти на висилку дипломатів з Росії до 1 вересня.

Про це розповів держсекретар США Рекс Тіллерсон після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на Філіппінах, передає AP.

Тіллерсон повідомив Лаврову, що США ще не вирішили, як відреагувати. За його словами, він поставив "кілька уточнюючих питань" про ці російські дії у відповідь на нові санкції, прийняті Конгресом.

Як відомо, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 осіб в РФ і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору.

А 30 липня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росію повинні будуть залишити 755 працівників американських дипмісій.

При цьому колишній посол США в Росії Майкл Макфол висловив сумніви, що в Росії є аж 755 дипломатів Сполучених Штатів.

Теми: США Росія
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