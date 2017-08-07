Розенблат подарил сестре арестованную судом часть дома

Народный депутат Борислав Розенблат подарил своей сестре часть квартиры, которая уже была арестована решением Соломенского районного суда Киева.



Так, решение об аресте суд принял 24 июля.



А 26 июля, по информации об изменении имущественного положения, Розенблат подарил свою часть дома сестре Елене.



В постановлении указывается, что арестовывается 1/2 часть жилого дома, общей площадью 225,4 кв. метров.



Совладение дома с такой же площадью, Розенблат указал в своей электронной декларации за 2016 год.

Такая же площадь и месторасположение части дома, которую нардеп подарил сестре.



Как известно, Елена Розенблат является депутатом Новоград-Волынского райсовета.



18 июля судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир избрал для Розенблатта меру пресечения в виде залога 7 млн ​​гривен, положила на него обязанность сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.



САП сообщила, что Розенблат внес залог и надел электронный браслет. Сам же Розенблат заявил, что залог внесла его семья.

Александр Шумилин, УП