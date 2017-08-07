ГПУ завершила следствие в отношении мэра Бучи

Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении мэра города-сателлита Киева - Бучи - Анатолия Федорука.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Там напомнили, что мэра и секретаря Бучанского городского совета, а также бывших начальников отдела Госкомзема Бучи подозревают в злоупотреблении служебным положением при изъятии земель лесного фонда и изменении их целевого назначения.

В частности следствие установило, что служащие в течение 2002-2015 годов незаконно передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, что нанесло ущерб государству на общую сумму 400 млн грн.

Генпрокуратура письменно сообщила подозреваемым и их адвокатам о завершении расследования и предоставило доступ к его материалам.

"По результатам открытия прокурором материалов досудебного расследования подозреваемым и их защитникам будет вручен обвинительный акт, который в ближайшее время направится на рассмотрение в суд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемым грозит лишение свободы на 3-6 лет.

Как известно, 21 июля 2016 в домах мэра Бучи Анатолия Федорука и мэра Ирпеня Владимира Карплюка прошли обыски следователей Генпрокуратуры. Также обыски проводились и в других местах, в целом на 31 объекте.

11 октября 2016 Генпрокуратура сообщила о подозрении Федоруку и секретарю Бучанского горсовета Василию Олексюку.

13 октября 2016 Печерский суд избрал мерой пресечения для мэра Бучи Анатолия Федорука домашний арест и ношение электронного браслета.

15 октября 2016 Печерский суд Киева отстранил от занимаемой должности секретаря городского совета.

25 октября 2016 Печерский райсуд отстранил от должности Федорука. Однако 24 ноября Апелляционный суд Киева отменил это решение.

21 декабря 2016 Печерский райсуд Киева повторно избрал мерой пресечения для Федорука домашний арест.

Украинская правда