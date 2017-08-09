В Ивано-Франковской области поезд врезался в автомобиль, 4 погибли

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Среда, 9 августа 2017, 12:14

В Ивано-Франковской области поезд Киев - Ворохта врезался в легковой автомобиль, погибли 4 человека, из них - двое детей.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"9 августа в пгт. Бильшивцы Галицкого района произошло столкновение пассажирского поезда Киев - Ворохта и легкового автомобиля ВАЗ. В результате ДТП 4 человека погибли, из них 2 - дети", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что спасатели деблокировали погибших из салона автомобиля и забрали авто с рельсов.

 
 

Как известно, 12 октября 2010 в Украине произошло самое масштабное за время независимости Украины ДТП.

Тогда на железнодорожном переезде возле города Марганец Днепропетровской области пассажирский автобус "Эталон" столкнулся с поездом.

В результате ДТП погибли 45 человек.

Правительство обещало принять все меры для усиления безопасности на железнодорожных переездах и оборудовать их шлагбаумами и светофорами.

Темы: Ивано-Франковск
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