В Финляндии нашлись пропавшие гастарбайтеры

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Среда, 9 августа 2017, 15:45

Посольство Украины выяснило, что произошло с группой украинцев, об исчезновении которой в Финляндии сообщали СМИ.

Такую информацию предоставил "Украинской правде" начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Есть основания полагать, что предыдущий прогноз посольства Украины в Финляндии по ситуации с гражданами Украины подтвердился: указанная группа лиц - 20 граждан - нашли другое место работы, а еще 17 решили вернуться в Украину", - заявил он.

По словам Кирилича, сейчас посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров поддерживает личный контакт с руководителем группы, который заверил, что все здоровы, а их семьи в Украине проинформированы о ситуации.

Посольство выясняет дополнительные детали.

Как сообщалось ночью со ссылкой на финские СМИ, в городке Тууповаара в Финляндии исчезли 37 украинцев и 3 эстонцев, которые прибыли сюда на заработки.

В украинском посольстве предположили, что речь идет не об исчезновении, а о смене работы вышеупомянутыми украинцами.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Финляндия чрезвычайное происшествие
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