Стало известно, куда могли исчезнуть украинские гастарбайтеры в Финляндии

Украинский консул проверяет информацию об исчезновении в Финляндии группы из 37 украинцев, выехавших туда на сезонные работы.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Консул Украины в Финляндии проверяет распространенную информацию о неизвестном местонахождении группы украинцев, которые находятся на сезонных работах в этой стране. Консул работает во взаимодействии с полицией и местными органами", - сказал он.

Кирилич признал, что сделать это будет нелегко, поскольку нет имен и контактов указанной группы украинцев.

По его словам, ежегодно на сезонные работы в Финляндию прибывают около 10 тысяч граждан Украины, которые работают там легально по контрактам.

"Бывают единичные случаи обращений общин Украины в посольство по вопросам оплаты их труда. Посольство оперативно решает вопросы подобного характера во взаимодействии с социальными органами и полицией", - отметил Кирилич.

В то же время посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров предположил, что речь идет не об исчезновении, а о смене работы вышеупомянутыми украинцами.

"Не "исчезли". По опыту: нашли другую работу. На контакте с полицией", - написал он в Twitter.

Не "зникли". З досвіду: знайшли іншу роботу. На контакті з поліцією. Наша "Гаряча": +358-40-471-92-00https://t.co/jf2Dj4Qjgn — Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) August 9, 2017

Как сообщалось со ссылкой на финские СМИ, в городке Тууповаара в Финляндии исчезли 37 украинцев и 3 эстонцев, которые прибыли сюда на заработки.

Оксана Коваленко, УП