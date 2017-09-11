Гройсман: прорыв границы на "Шегини" – атака против государственности
Премьер-министр Владимир Гройсман назвал прорыв границы возле пункта пропуска "Шегини" атакой против государственности, организаторы которой должны понести ответственность.
Об этом утром 11 сентября он написал в Facebook.
"То, что произошло в воскресенье в Шегини, это не просто нарушение закона ... Это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности. Силовой прорыв украинской границы – это преступление и те, кто причастен к организации этого прорыва, должны понести ответственность", - написал Гройсман.
Он добавил, что особенно жесткой должна быть ответственность для тех, кто позволял себе "унижать и поднимал руку на тех ребят, которые защищают наше государство и его границы".
"Я не буду говорить ничего о Михо Саакашвили, у него свои цели и свои мотивы. Я говорю о тех политиках-популистах, которые действуют по принципу чем хуже, тем лучше", - написал премьер.
По словам Гройсмана, в Украине наступил момент, когда можно принять важные решения в экономике и социальной сфере, и поэтому сейчас можно ожидать провокаций с целью дестабилизации ситуации.
"Именно поэтому сейчас можно ожидать активизации попыток дестабилизировать ситуацию со стороны тех, кто не заинтересован в успехе Украины. К сожалению, так и происходит", - написал он.
Он призвал политиков и депутатов "не раскручивать маховик разрушения и хаоса".
"Сегодня время бороться не за власть, а за государство", - подытожил премьер.
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