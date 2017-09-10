Саакашвили и Ко грозит 3 дела за пересечение границы

Государственная пограничная служба намерена обратиться в прокуратуру в связи с незаконным пересечением границы Михаилом Саакашвили и группой лиц, которые двигались вместе с ним через польско-украинскую границу.

Об этом "Украинской правде" сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Здесь есть целый ряд нарушений. Сейчас наша задача задокументировать все эти нарушения по горячим следам и передать их в прокуратуру", - заявил он.

По словам Слободяна, речь идет о как минимум трех эпизодах.

"Это незаконный прорыв на режимный объект, что является нарушением международных соглашений с польской стороной, незаконное пересечение государственной границы группой лиц, а также это нанесение телесных повреждений сотрудникам пограничной службы при исполнении служебных обязанностей", - отметил Слободян.

На уточняющий вопрос, когда именно материалы будут переданы в прокуратуру, он отметил, что "на это уйдет некоторое время".

На уточняющий вопрос, будут ли эти материалы касаться только Саакашвили, или всех, кто пересекал границу, в том числе депутатов, Слободян сказал: "Это будет касаться всех, кто пересек границу, в том числе депутатов, и Саакашвили".

Слободян также считает, что эта ситуация может негативно повлиять на безвиз для украинцев, и этот вопрос может подниматься в Европарламенте.

"Это логично, потому что беспорядок на границе с ЕС не является позитивом для имиджа Украины. Наши "друзья" (в кавычках) воспользуются этим, чтобы поднять вопрос о приостановлении безвиза", - считает он.

Как известно, вместе с Саакашвили, границу пересекали депутат от Батькивщины Сергей Власенко и внефракционный Юрий Деревянко.

Ранее пограничники польской стороны ПП "Шегини" пропустили Саакашвили на территорию Украины, однако в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял: украинская сторона закрыла границу со своей стороны, а пограничники сообщили, что "по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход "Шегини "заминирован".

После этого Саакашвили прорвался через украинскую границу.

Источник в Госпогранслужбе Украины заявил, что в связи с внештатной ситуацией никто из находившихся в "серой зоне" на украинско-польской границе украинских политиков и общественных деятелей, которые были вместе с Михаилом Саакашвили, не прошел пограничный контроль с украинской стороны.

Оксана Коваленко, УП