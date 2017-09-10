Польські прикордонники пропустили Саакашвілі. В Україні "заміновано"

Прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України.

Про це повідомляє кореспондент Української правди.

Раніше автобус з Саакашвілі пропустили на ПП, а проїзд іншим машинам, які були у складі колони, що їхала з Перемишля, перекрили.

Також на пункт пропуску заїхали 4 поліцейських машини.

Водії, які їдуть зі сторони України, розповідають про посилені заходи українських правоохоронців.

Пасажири авто, які їдуть до України через цей пункт пропуску, також не можуть потрапити до прикордонників та спостерігають за ситуацією.

Як повідомляє прес-секретар Валентина Наливайченка Маркіян Лубківський, на українському боці ПП "Шегині" автобус зустрів "спецназ у бронежилетах", а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".



Українські прикордонники повідомили, що ПП "Шегині" заміновано Фото з FB Маркіяна Лубківського Піший перехід у "Шегинях" також закрито Фото - FB Sébastien Gobert

За словами нардепа від БПП Мустафи Найєма, польський прикордонник повідомив, що українська сторона заявила про вимогу повністю припинити проїзд транспорту з польського боку до вирішення ситуації.

"Тобто, до перевірки першого автобуса (з Саакашвілі)", - зазначив він.

У свою чергу представник "Руху нових сил" Іван Слободян повідомив, що пасажирів другого автобуса, який супроводжував Саакашвілі, не пропускають на польському кордоні, оскільки перехід закритий з українського боку.

"Піший перехід з боку "Краковця" також закритий. Тепер незрозуміло взагалі, як потрапити в Україну", - зазначив Слободян.

Екс-нардеп Єгор Фірсов повідомляє, що перед українською частиною ПП "Шегині" утворився затор, в якому Саакашвілі і застряг, оскільки українська сторона закрила кордон.

Українська правда