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Полиция открыла уголовное производство по факту прорыва границы Саакашвили

Понедельник, 11 сентября 2017, 01:44
Полиция открыла уголовное производство по факту прорыва границы Саакашвили

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, а также его сторонниками.

Об этом МВД сообщило на странице в Twitter.

"Полиция внесла в ЕРДР сведения по очевидным признакам преступления по ст.332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что следователями эти действия квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 332 УК. За совершение этого уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления.

Ранее сообщалось, что во время инцидента с прорывом границы сторонниками Саакашвили 11  бойцов Национальной полиции и 5 работников Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

В МВД заявили, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 Уголовного кодекса Украины.

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Темы: Саакашвилиполиция
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