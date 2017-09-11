У начальника полиции охраны изъяли 16 золотых слитков

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Понедельник, 11 сентября 2017, 13:32

Правоохранители изъяли 16 золотых слитков у начальника департамента полиции охраны Сергея Будника, подозреваемого в получении взятки.

Об этом говорится в материалах суда, передают 11 сентября "Українські новини".

Отмечается, что правоохранители 22 августа провели обыски по месту жительства Будника, в его служебном автомобиле и в здании департамента полиции охраны.

У подозреваемого по месту жительства изъяты 16 золотых слитков, 44 тысяч долларов, 11,5 тысячи евро, а также 5 тысяч гривен, в автомобиле – еще 100 долларов.

По месту жительства сообщника Будника изъято 2 900 гривен и 700 гривен.

Также в административном здании департамента полиции охраны правоохранители изъяли системный блок видеорегистрации.

Отмечается, что Генеральная прокуратура попросила суд наложить арест на изъятое имущество.

Суд ходатайство удовлетворил.

Темы: взятка полиция суд
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