У начальника полиции охраны изъяли 16 золотых слитков
Правоохранители изъяли 16 золотых слитков у начальника департамента полиции охраны Сергея Будника, подозреваемого в получении взятки.
Об этом говорится в материалах суда, передают 11 сентября "Українські новини".
Отмечается, что правоохранители 22 августа провели обыски по месту жительства Будника, в его служебном автомобиле и в здании департамента полиции охраны.
У подозреваемого по месту жительства изъяты 16 золотых слитков, 44 тысяч долларов, 11,5 тысячи евро, а также 5 тысяч гривен, в автомобиле – еще 100 долларов.
По месту жительства сообщника Будника изъято 2 900 гривен и 700 гривен.
Также в административном здании департамента полиции охраны правоохранители изъяли системный блок видеорегистрации.
Отмечается, что Генеральная прокуратура попросила суд наложить арест на изъятое имущество.
Суд ходатайство удовлетворил.
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