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Глава департамента полиции охраны погорел на взятке 96 тысяч – официально

Вторник, 22 августа 2017, 22:20
Глава департамента полиции охраны погорел на взятке 96 тысяч – официально

Национальная полиция подтверждает задержание по подозрению во взяточничестве руководителя департамента полиции охраны Сергея Будника.

Это произошло 22 августа во время получения 96 тысяч гривен неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что спецоперацию провели оперативники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного следственного управления Генеральной прокуратуры.

В рамках расследования уголовного производства правоохранители выяснили, что чиновник полиции, кроме официальных платежей за физическую охрану, через посредника требовал у киевлянина дополнительно передавать ему ежемесячно неправомерную выгоду в сумме более 80 тысяч гривен.

Следователи выяснили, что с июня этого года чиновник получил более 170 тысяч гривен.

В настоящее время следователями готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее 22 августа информация о задержании Будника появилась из источников в правоохранительных органах.

Украинская правда

Темы: взяткаполиция
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