У начальника поліції охорони вилучили 16 золотих злитків
Правоохоронці вилучили 16 золотих злитків у начальника департаменту поліції охорони Сергія Будника, підозрюваного в отриманні хабара.
Про це йдеться в матеріалах суду, передають 11 вересня "Українські новини".
Відзначається, що правоохоронці 22 серпня провели обшуки за місцем проживання Будника, в його службовому автомобілі і в будівлі департаменту поліції охорони.
У підозрюваного за місцем проживання вилучили 16 золотих злитків, 44 тисяч доларів, 11,5 тисячі євро, а також 5 тисяч гривень, в автомобілі - ще 100 доларів.
За місцем проживання спільника Будника вилучено 2 900 гривень і 700 гривень.
Також в адміністративній будівлі департаменту поліції охорони правоохоронці вилучили системний блок відеореєстрації.
Відзначається, що Генеральна прокуратура попросила суд накласти арешт на вилучене майно.
Суд клопотання задовольнив.
22 серпня 2017 року з джерел у правоохоронних органах з'явилася інформація про затримання Будника.
Увечері того ж дня Національна поліція підтвердила затримання керівника департаменту поліції охорони під час одержання 96 тисяч гривень неправомірної вигоди.