У начальника поліції охорони вилучили 16 золотих злитків

Правоохоронці вилучили 16 золотих злитків у начальника департаменту поліції охорони Сергія Будника, підозрюваного в отриманні хабара.



Про це йдеться в матеріалах суду, передають 11 вересня "Українські новини".



Відзначається, що правоохоронці 22 серпня провели обшуки за місцем проживання Будника, в його службовому автомобілі і в будівлі департаменту поліції охорони.



У підозрюваного за місцем проживання вилучили 16 золотих злитків, 44 тисяч доларів, 11,5 тисячі євро, а також 5 тисяч гривень, в автомобілі - ще 100 доларів.



За місцем проживання спільника Будника вилучено 2 900 гривень і 700 гривень.



Також в адміністративній будівлі департаменту поліції охорони правоохоронці вилучили системний блок відеореєстрації.



Відзначається, що Генеральна прокуратура попросила суд накласти арешт на вилучене майно.



Суд клопотання задовольнив.

22 серпня 2017 року з джерел у правоохоронних органах з'явилася інформація про затримання Будника.

Увечері того ж дня Національна поліція підтвердила затримання керівника департаменту поліції охорони під час одержання 96 тисяч гривень неправомірної вигоди.