Стали известны подробности гибели двух бойцов ВДВ

Гибель 10 сентября двух военных-контрактников в Кировоградской области расследуют как умышленное убийство.



Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона в понедельник.



Так 11 сентября ГУНП в Кировоградской области по факту гибели двух военнослужащих в селе Канатово Кировоградского района Кировоградской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины.



Установлено, что 10 сентября около 22:40 ч. на территории одной из воинских частей, в Кировоградской области, военнослужащий в воинском звании "солдат" совершил 2 короткие очереди в направлении двух военнослужащих этой же части, которые выполняли тренировочные упражнения.



В результате полученных огнестрельных ранений старший сержант и солдат погибли на месте происшествия.



Правоохранители осмотрели место происшествия и допросили свидетелей.



Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному лицу подозрению в совершении преступления и избрании меры пресечения.



Ранее в понедельник появилось сообщение о трагической гибели двух военнослужащих военной службы по контракту 25-й отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины.



В то же время подробностей трагедии в ВДВ ВС Украины не сообщали.



Украинская правда