Стали известны подробности гибели двух бойцов ВДВ

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Понедельник, 11 сентября 2017, 18:01

Гибель 10 сентября двух военных-контрактников в Кировоградской области расследуют как умышленное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона в понедельник.

Так 11 сентября ГУНП в Кировоградской области по факту гибели двух военнослужащих в селе Канатово Кировоградского района Кировоградской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Установлено, что 10 сентября около 22:40 ч. на территории одной из воинских частей, в Кировоградской области, военнослужащий в воинском звании "солдат" совершил 2 короткие очереди в направлении двух военнослужащих этой же части, которые выполняли тренировочные упражнения.

В результате полученных огнестрельных ранений старший сержант и солдат погибли на месте происшествия.

Правоохранители осмотрели место происшествия и допросили свидетелей.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному лицу подозрению в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее в понедельник появилось сообщение о трагической гибели двух военнослужащих военной службы по контракту 25-й отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины.

В то же время подробностей трагедии в ВДВ ВС Украины не сообщали.

Украинская правда

Темы: армия прокуратура Кировоград
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