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Стали відомі подробиці загибелі двох бійців ВДВ на Кіровоградщині

Понеділок, 11 вересня 2017, 18:01

Загибель 10 вересня двох військових-контрактників у Кіровоградській області розслідують як умисне вбивство.

Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури Південного регіону в понеділок.

Так 11 вересня ГУНП у Кіровоградській області за фактом загибелі двох військовослужбовців у селі Канатово Кіровоградського району Кіровоградської області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України.

Встановлено, що 10 вересня близько 22:40 год. на території однієї з військових частин, що на Кіровоградщині, військовослужбовець у військовому званні "солдат" здійснив 2 короткі черги у напрямку двох військовослужбовців цієї ж частини, які виконували тренувальні вправи.

Внаслідок отриманих вогнепальних поранень старший сержант та солдат загинули на місці події.

Правоохоронці оглянули місце події та допитали свідків.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманій особі підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Раніше у понеділок з'явилося повідомлення про трагічну загибель двох військовослужбовців військової служби за контрактом 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.

Водночас подробиць трагедії у ВДВ ЗС України не повідомляли.

Українська правда

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Теми: арміяпрокуратураКропивницький
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