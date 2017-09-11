Два контрактники ВДВ трагически погибли на Кировоградщине
Понедельник, 11 сентября 2017, 15:55
На Кировоградщине трагически погибли два военнослужащих военной службы по контракту 25-й отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины.
Трагедия произошла 10 сентября, сообщает в понедельник официальная страница десантных войск в Facebook.
Других подробностей трагедии в ВДВ ВС Украины не сообщают.
В настоящее время проводятся следственные действия, выясняются все детали и обстоятельства трагического случая.
Украинская правда