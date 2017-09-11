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Два контрактники ВДВ трагически погибли на Кировоградщине

Понедельник, 11 сентября 2017, 15:55

На Кировоградщине трагически погибли два военнослужащих военной службы по контракту 25-й отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины.

Трагедия произошла 10 сентября, сообщает в понедельник официальная страница десантных войск в Facebook.

Других подробностей трагедии в ВДВ ВС Украины не сообщают.

В настоящее время проводятся следственные действия, выясняются все детали и обстоятельства трагического случая.

Украинская правда

Темы: армиячрезвычайное происшествие
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