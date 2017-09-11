Некоторые станции на синей ветке метро Киева не работают из-за задымления

На синей ветке Киевского метрополитена не работают некоторые станции метро из-за задымления.

Об этом сообщает пресс-служба метро.

"Синяя ветка. Движение "Героев Днепра - Майдан Независимости" и "Оболонь" - "Теремки"

"Контрактовая площадь" - "Тараса Шевченко" обнаружено задымление", - говорится в Twitter-сообщении.

В то же время корреспондент УП сообщает, что по громкоговорителю в метро объявили, что станции "Тараса Шевченко" и "Петровка" не работают.

Фото: Alexander Kleimenov

Украинская правда