Некоторые станции на синей ветке метро Киева не работают из-за задымления
На синей ветке Киевского метрополитена не работают некоторые станции метро из-за задымления.
Об этом сообщает пресс-служба метро.
"Синяя ветка. Движение "Героев Днепра - Майдан Независимости" и "Оболонь" - "Теремки"
"Контрактовая площадь" - "Тараса Шевченко" обнаружено задымление", - говорится в Twitter-сообщении.
В то же время корреспондент УП сообщает, что по громкоговорителю в метро объявили, что станции "Тараса Шевченко" и "Петровка" не работают.
Украинская правда
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