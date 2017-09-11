Некоторые станции на синей ветке метро Киева не работают из-за задымления

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Понедельник, 11 сентября 2017, 19:09

На синей ветке Киевского метрополитена не работают некоторые станции метро из-за задымления.

Об этом сообщает пресс-служба метро.

"Синяя ветка. Движение "Героев Днепра - Майдан Независимости" и "Оболонь" - "Теремки"
"Контрактовая площадь" - "Тараса Шевченко" обнаружено задымление", - говорится в Twitter-сообщении.

В то же время корреспондент УП сообщает, что по громкоговорителю в метро объявили, что станции "Тараса Шевченко" и "Петровка" не работают.

Фото: Alexander Kleimenov
Фото: Alexander Kleimenov

Украинская правда

Темы: метро Киев
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