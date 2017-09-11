Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Некоторые станции на синей ветке метро Киева не работают из-за задымления

Понедельник, 11 сентября 2017, 19:09

На синей ветке Киевского метрополитена не работают некоторые станции метро из-за задымления.

Об этом сообщает пресс-служба метро.

"Синяя ветка. Движение "Героев Днепра - Майдан Независимости" и "Оболонь" - "Теремки"
"Контрактовая площадь" - "Тараса Шевченко" обнаружено задымление", - говорится в Twitter-сообщении.

В то же время корреспондент УП сообщает, что по громкоговорителю в метро объявили, что станции "Тараса Шевченко" и "Петровка" не работают.

Фото: Alexander Kleimenov
Фото: Alexander Kleimenov

Источники УП в метрополитене сообщили, что задымление произошло в тоннеле между метро "Петровка" и "Тараса Шевченко". "Возможно, это техническое оборудование", - добавил собеседник.

Біля метро Почтова площа. Фото: Ірина Андрейців
У метро Почтовая площадь. Фото: Ирина Андрейцив
 
Правоохранители не пускают в метро. Фото Ирины Андрейцив

По данным корреспондента УП, рядом с метро Контрактовая площадь сейчас находятся пожарные автомобили и шесть "скорых".

Фото: Анна Григораш
Фото: Анна Григораш

Спикер ГСЧС Светлана Водолага в эфире 112 канала сообщила, что в запасном тоннеле между станциями "Тараса Шевченко" и "Контрактовая площадь" произошло короткое замыкание в трансформаторе дорожных проводов, без горения.

Вследствие этого, по ее словам, станции "Тараса Шевченко", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь" закрыты на вход и на выход, людей из этих станций эвакуировали.

Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия, как отметила Водолага, нет.

Политолог Олег Саакян сообщил, что около семи минут находился в задымленном вагоне поезда метро между станциями "Контрактовая" и "Тараса Шевченко".

Украинская правда

Темы: метроКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
метро
В столичном метро временно не работают терминалы самообслуживания
Киевское метро возобновило работу после гибели женщины под поездом
Стус вместо Пушкина: кого киевляне хотят видеть на станции метро "Университет"
Последние новости
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: