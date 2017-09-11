Некоторые станции на синей ветке метро Киева не работают из-за задымления

На синей ветке Киевского метрополитена не работают некоторые станции метро из-за задымления.

Об этом сообщает пресс-служба метро.

"Синяя ветка. Движение "Героев Днепра - Майдан Независимости" и "Оболонь" - "Теремки"

"Контрактовая площадь" - "Тараса Шевченко" обнаружено задымление", - говорится в Twitter-сообщении.

В то же время корреспондент УП сообщает, что по громкоговорителю в метро объявили, что станции "Тараса Шевченко" и "Петровка" не работают.

Фото: Alexander Kleimenov

Источники УП в метрополитене сообщили, что задымление произошло в тоннеле между метро "Петровка" и "Тараса Шевченко". "Возможно, это техническое оборудование", - добавил собеседник.

У метро Почтовая площадь. Фото: Ирина Андрейцив

Правоохранители не пускают в метро. Фото Ирины Андрейцив

По данным корреспондента УП, рядом с метро Контрактовая площадь сейчас находятся пожарные автомобили и шесть "скорых".

Фото: Анна Григораш

Спикер ГСЧС Светлана Водолага в эфире 112 канала сообщила, что в запасном тоннеле между станциями "Тараса Шевченко" и "Контрактовая площадь" произошло короткое замыкание в трансформаторе дорожных проводов, без горения.

Вследствие этого, по ее словам, станции "Тараса Шевченко", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь" закрыты на вход и на выход, людей из этих станций эвакуировали.

Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия, как отметила Водолага, нет.

Кажуть, що займання проводи в метро, Контрактова площа зараз pic.twitter.com/WrTtriT8PY — Юрій М. (@chornohora) September 11, 2017

Политолог Олег Саакян сообщил, что около семи минут находился в задымленном вагоне поезда метро между станциями "Контрактовая" и "Тараса Шевченко".

Украинская правда