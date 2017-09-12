Саакашвили платит за отель во Львове от 6 до 15 тысяч в сутки

Экс-президент Грузии Саакашвили со своими соратниками третьи сутки живет в львовском отеле "Леополис", где номера стоят от 6 тысяч грн в сутки.



Об этом свидетельствует информация с сайта Booking - системы онлайн бронирования жилья.



Так, снять двухместный стандартный номер на сутки с 12 на 13 сентября стоит 6 тысяч 264 грн.

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50-метровый люкс на это же время обойдется в 12 тысяч 229 гривен.

А 75-метровый представительский люкс 14 тысяч 962 гривны.



Как известно, ранее во время общения с журналистами Саакашвили заявил, что у него хватит денег, чтобы оплатить отель.



Об этом сообщает во вторник УНИАН.



"Никаких особых апартаментов у нас здесь (в отеле - ред.) нет. Когда я сюда приехал были готовы номера... Я оплачу номер в "Леополисе", у меня денег на это хватит. Денег на машину у меня тоже хватит, но на самолетах я больше летать не могу - паспорта нет. Я буду ездить по територии Украины и по дороге заеду в суд, чтоб отстоять свои права. Но чтоб вы понимали: если главный вопрос - как я плачу за номер в "Леополисе", я думаю, что у людей есть более важные вопросы", - сказал он.



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11 сентября Саакашвили подал в миграционную службу заявление о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.



Защита политика настаивает на том, что пересечение государственной границы 10 сентября в ЧП "Шегини" был законным, поскольку "осуществлялся в условиях крайней необходимости в целях спасения жизни людей в пункте пропуска через его минировании".



Саакашвили планирует покинуть Львов 12-13 сентября.



Александр Шумилин, УП