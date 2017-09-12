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Саакашвили платит за отель во Львове от 4 до 15 тысяч в сутки

Вторник, 12 сентября 2017, 14:20

Экс-президент Грузии Саакашвили со своими соратниками третьи сутки живет в львовском отеле "Леополис", где номера стоят от 4 тысяч грн в сутки.

Об этом свидетельствует информация с сайта Booking - системы онлайн бронирования жилья.

Так, снять двухместный стандартный номер на сутки с 12 на 13 сентября стоит 6 тысяч 264 грн.

 
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50-метровый люкс на это же время обойдется в 12 тысяч 229 гривен.

 
 

А 75-метровый представительский люкс 14 тысяч 962 гривни.

 
 

*В отеле также есть стандартные номера, которые стоят около 4 тысяч в сутки.

Как известно, ранее во время общения с журналистами Саакашвили заявил, что у него хватит денег, чтобы оплатить отель.

Об этом сообщает во вторник УНИАН.

"Никаких особых апартаментов у нас здесь (в отеле - ред.) нет. Когда я сюда приехал были готовы номера... Я оплачу номер в "Леополисе", у меня денег на это хватит. Денег на машину у меня тоже хватит, но на самолетах я больше летать не могу  - паспорта нет. Я буду ездить по територии Украины и по дороге заеду в суд, чтоб отстоять свои права. Но чтоб вы понимали: если главный вопрос - как я плачу за номер в "Леополисе", я думаю, что у людей есть более важные вопросы", - сказал он.

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11 сентября Саакашвили подал в миграционную службу заявление о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Защита политика настаивает на том, что пересечение государственной границы 10 сентября в ЧП "Шегини" был законным, поскольку "осуществлялся в условиях крайней необходимости в целях спасения жизни людей в пункте пропуска через его минировании".

Саакашвили планирует покинуть Львов 12-13 сентября.

Исправлено: Раньше в тексте и заголовке новости указывалось, что цены на номера в отеле "Леополис" начинаются с 6 тысяч грн.

Александр Шумилин, УП

Темы: СаакашвилиЛьвов
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