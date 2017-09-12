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Саакашвілі платить за готель у Львові від 4 до 15 тисяч за добу

Вівторок, 12 вересня 2017, 14:20

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі зі своїми соратниками третю добу живе у львівському готелі "Леополіс", де номери коштують від 4 тисяч грн за добу.

Про це свідчить інформація про готель з сайту Booking – системи онлайн бронювання житла.

Так, зняти двомісний стандартний номер на добу з 12 на 13 вересня коштує 6 тисяч 264 грн.

 
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50-метровий люкс на цей час обійдеться у 12 тисяч 229 гривень.

 
скріншот
 

А 75-метровий представницький люкс 14 тисяч 962 гривні.

 
 

*В готелі також є номери-стандарт, які коштують близько 4 тисяч за добу. 

Як відомо, раніше під час спілкування із журналістами Саакашвілі заявив, що у нього вистачить грошей, щоб оплатити готель.

Про це повідомляє у вівторок УНІАН.

"Ніяких особливих апартаментів у нас тут (в готелі – ред.) немає. Коли я сюди приїхав, були готові номери... Я оплачу номер в "Леополісі", у мене грошей на це вистачить. Грошей на машину у мене теж вистачить, але на літаках я більше літати не можу - паспорта немає. Я буду їздити по території України і по дорозі заїду до суду, щоб відстояти свої права. Але щоб ви розуміли: якщо головне питання - як я плачу за номер в "Леополісі", я думаю, що у людей є більш важливі питання ", - сказав він.

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11 вересня Саакашвілі подав до міграційної служби заяву про надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту.

Захист політика наполягає на тому, що перетин державного кордону 10 вересня в ПП "Шегині" був законним, оскільки "здійснювався в умовах крайньої необхідності з метою порятунку життя людей в пункті пропуску через його мінування".

Саакашвілі планує залишити Львів 12-13 вересня.

Виправлено: Раніше в тексті і заголовку новини вказувалося, що ціни на номери у готелі "Леополіс" починаються з 6 тисяч грн.

Олександр Шумілін, УП

Теми: СаакашвіліЛьвів
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