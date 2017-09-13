В оккупированном Крыму провели обыск и задержали мусульманина

448 просмотров
Среда, 13 сентября 2017, 10:23

Российские силовики 13 сентября провели обыск в доме Рената Параламова в крымском поселке Нижнегорский и задержали его.

Об этом сообщает "Крим.Реалии" со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

По его словам, после обыска силовики забрали Параламова с собой, вероятно, в управление ФСБ России по Крыму в Симферополе.

Как сообщают местные активисты, Параламова обвиняют в терроризме.

По их данным, Параламов - мусульманин, у него четверо несовершеннолетних детей, зарабатывает торговлей на рынке. Мужчина не имел судимостей.

"Не призывал, а не совершал, а не распространял, а не хранил", - пишет в Facebook активист Bint Ummah.

 
Ренат Параламов
фото Bint Ummah

Как известно, после аннексии Крыма российские власти регулярно проводит обыски у крымских татар и преследуют их, поскольку многие из них настроены проукраински.

Темы: Крым крымские татары права человека ФСБ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Российских судей, которые поддержали аннексию Крыма, не пустили на мировой Конгресс 12 сентября 2017, 20:26
Чийгоз и его адвокат подали две апелляции 12 сентября 2017, 15:35
США и Британия признали тюремное заключение Чийгоза незаконным 12 сентября 2017, 15:10
powered by lun.ua
Главные новости
В оккупированном Крыму провели обыск и задержали мусульманина
Хроника 13 сентября. "Зомбирование" Кашпировским от БЮТ и Ехануров-премьер от Ющенко
Сутки в АТО: Вечером ситуация обострилась, двое военных ВСУ ранены
СМИ: Россия передала США план нормализации отношений
Все новости
здоровье

Ученые больше не хотят разделять психическое и физическое здоровье

Азия

Континент без турфирм. Советы 3-х самостоятельных путешественников по Азии