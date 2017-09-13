В окупованому Криму провели обшук і затримали кримського татарина

Російські силовики 13 вересня провели обшук у будинку Рената Параламова в кримському селищі Нижньогірський та затримали його.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

За його словами, після обшуку силовики забрали Параламова із собою, імовірно, в управління ФСБ Росії по Криму в Сімферополі.

Як повідомляють місцеві активісти, Параламова звинувачують у тероризмі.

За їхніми даними, Параламов – мусульманин, у нього четверо неповнолітніх дітей, заробляє торгівлею на ринку. Чоловік не мав судимостей.

"Не закликав, не здійснював, не поширював, не зберігав", - пише у Facebook активіст Bint Ummah.

Ренат Параламов Фото Bint Ummah

Як відомо, після анексії Криму російська влада регулярно проводить обшуки у кримських татар та переслідує їх, адже багато хто з них налаштований проукраїнськи.