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В оккупированном Крыму провели обыск и задержали крымского татарина

Среда, 13 сентября 2017, 10:23
В оккупированном Крыму провели обыск и задержали крымского татарина

Российские силовики 13 сентября провели обыск в доме Рената Параламова в крымском поселке Нижнегорский и задержали его.

Об этом сообщает "Крим.Реалии" со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

По его словам, после обыска силовики забрали Параламова с собой, вероятно, в управление ФСБ России по Крыму в Симферополе.

Как сообщают местные активисты, Параламова обвиняют в терроризме.

По их данным, Параламов - мусульманин, у него четверо несовершеннолетних детей, зарабатывает торговлей на рынке. Мужчина не имел судимостей.

"Не призывал, а не совершал, а не распространял, а не хранил", - пишет в Facebook активист Bint Ummah.

 
Ренат Параламов
фото Bint Ummah

Как известно, после аннексии Крыма российские власти регулярно проводит обыски у крымских татар и преследуют их, поскольку многие из них настроены проукраински.

Темы: Крымкрымские татарыправа человекаФСБ
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