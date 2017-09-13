СБУ обыскивает дом председателя партийной ячейки "Батькивщины"

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в доме председателя Киевской областной партийной организации ВО "Батькивщина" Константина Бондарева.



Об этом сообщила пресс-служба "Батькивщины".



В партии утверждают, что 13 сентября, "около 30 неизвестных лиц в камуфляжной форме с нашивками "СБУ" ворвались в дом Бондарева под Вышгородом".



Также в "Батькивщине" заявили, что к самому Бондареву не пускают адвокатов.



В СБУ "Украинской правде" подтвердили, что в доме председателя партийной ячейки проводятся следственные действия и назвали статью подозрения.



"Сейчас идут активные следственные действия в рамках уголовного производства по статье 190 Уголовного кодекса "Мошенничество", – сказала УП спикер СБУ Елена Гитлянская.

Ранее сообщалось, что сотрудники военной прокуратуры проводят обыски в квартире члена фракции "Батькивщина" в Киевсовете Александра Березникова.



Прокуроры подчеркивали, что следственные действия никоим образом не связаны с депутатской или политической деятельностью Березникова.



ГПУ объяснила обыски у депутата от "Батькивщины" расследованием деятельности "налоговых площадок".



Украинская правда