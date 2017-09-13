СБУ обыскивает дом председателя партийной ячейки "Батькивщины"

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Среда, 13 сентября 2017, 16:53

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в доме председателя Киевской областной партийной организации ВО "Батькивщина" Константина Бондарева.

Об этом сообщила пресс-служба "Батькивщины".

В партии утверждают, что 13 сентября, "около 30 неизвестных лиц в камуфляжной форме с нашивками "СБУ" ворвались в дом Бондарева под Вышгородом".

Также в "Батькивщине" заявили, что к самому Бондареву не пускают адвокатов.

В СБУ "Украинской правде" подтвердили, что в доме председателя партийной ячейки проводятся следственные действия и назвали статью подозрения.

"Сейчас идут активные следственные действия в рамках уголовного производства по статье 190 Уголовного кодекса "Мошенничество", – сказала УП спикер СБУ Елена Гитлянская.

Ранее сообщалось, что сотрудники военной прокуратуры проводят обыски в квартире члена фракции "Батькивщина" в Киевсовете Александра Березникова.

Прокуроры подчеркивали, что следственные действия никоим образом не связаны с депутатской или политической деятельностью Березникова.

ГПУ объяснила обыски у депутата от "Батькивщины" расследованием деятельности "налоговых площадок".

Украинская правда

Темы: Батькивщина СБУ взятка
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