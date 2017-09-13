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СБУ обшукує будинок голови партійного осередку "Батьківщини"

Середа, 13 вересня 2017, 16:53

Служба безпеки України проводить слідчі дії в будинку голови Київської обласної партійної організації ВО "Батьківщина" Костянтина Бондарєва.

Про це повідомила прес-служба "Батьківщини".

У партії стверджують, що 13 вересня, "близько 30 невідомих осіб у камуфляжній формі з нашивками "СБУ" вдерлися до будинку Бондарєва під Вишгородом".

Також у "Батьківщини" заявили, що до самого Бондарєва не пускають адвокатів.

У СБУ "Українській правді" підтвердили, що в будинку голови партійного осередку проводяться слідчі дії і назвали статтю підозри.

"Зараз тривають активні слідчі дії в рамках кримінального провадження за статтею 190 Кримінального кодексу "Шахрайство", – сказала УП речниця СБУ Олена Гітлянська.

Раніше повідомлялося, що співробітники військової прокуратури проводять обшуки у квартирі члена фракції "Батьківщина" у Київраді Олександра Березнікова.

Прокурори наголошували, що слідчі дії жодним чином не пов’язані з депутатською чи політичною діяльністю Березнікова.

ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини" розслідуванням діяльності "податкових майданчиків".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БатьківщинаСБУхабар
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