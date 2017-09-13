ГПУ объяснила обыски у депутата от "Батькивщины": Махинации с налогами

Военная прокуратура провела обыски у депутата Киевсовета от "Батькивщины" Александра Березникова в рамках расследования деятельности так называемых "налоговых площадок".

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Там подчеркнули, что следственные действия никоим образом не связаны с депутатской или политической деятельностью Березникова.

"13 сентября на территории Киева и Киевской области Главной военной прокуратурой были проведены следственные действия в рамках расследования деятельности так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования осуществляется отработка так называемых конвертационно-транзитных центров, которые входили в состав преступной организации.

В ГПУ сообщили, что именно в ходе проверки деятельности такого центра, действовавшего в одном из регионов Украины, прошли обыски по местам возможного хранения документов, вещественных доказательств и другого имущества, которое использовалось центром в незаконной деятельности.

"Один из обысков прошел в квартире депутата Киевсовета. Данное следственное действие никак не связано с его депутатской или политической деятельностью", - подчеркнули в прокуратуре.

Ранее киевская городская организация партии "Батькивщина" заявила, что сотрудники военной прокуратуры проводят обыски в квартире члена их фракции в Киевсовете Александра Березникова.

Председатель фракции "Батькивщина" в Киевсовете Владимир Бондаренко назвал обыски у Березникова давлением.

Он рассказал, что следователи с помощью технических служб "выбивали двери молотами и вырезали газорезами", чем напугали двух малолетних детей депутата, которые на тот момент находились в квартире.

Он добавил, что решение суда об обыске нет, есть только постановление следователя.

Украинская правда