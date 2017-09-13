Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 13 сентября на Украинской правде.

Об объединении БПП и Народного фронта. Уже несколько недель команды Петра Порошенко и Арсения Яценюка ведут переговоры об объединении в одну партию для участия в выборах.

О Саакашвили. Украина может не экстрадировать в Грузию экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, пока грузинский суд не вынесет решение по его делу.

О "прорыве Саакашвили". Уголовное производство по делу о незаконном пересечении границы 10 сентября 2017 года будет расследовать объединенная следственная группа, созданная на базе полиции Львовщины.

А одного из задержанных после прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября арестовали на 2 месяца.

О Грибе. Правоохранительные органы Краснодара арестовали гражданина Украины Павла Гриба до 17 октября.

О "биометрике". Кабинет министров одобрил план организации выполнения решения СНБО об усилении контроля за въездом и выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории государства.

Об "1+1". Печерский районный суд Киев 4 сентября наложил арест на здание в Киеве, которые арендует телеканал "1+1", и самолет Boeing по делу хищения средств из Приватбанка.

О Черновецком. Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий уверяет, что никогда не скрывался от правоохранительных органов, но искать его в Украине нет смысла.

О новом главе Службы внешней разведки. Президент Петр Порошенко назначил назначения Егора Божка главой Службы внешней разведки Украины.

О Яценюке. Россияне обвиняют экс-премьера Арсения Яценюка не только в участии в боевых действиях в Чечне, но и в Приднестровье.