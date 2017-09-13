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Черновецький: Навіщо мене шукати там, де мене немає

Середа, 13 вересня 2017, 11:28
Черновецький: Навіщо мене шукати там, де мене немає

Колишній мер Києва Леонід Черновецький запевняє, що ніколи не ховався від правоохоронних органів, але шукати його в Україні немає сенсу.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні в пресі з'явилося повідомлення, що СБУ за запитом прокуратури оголосили мене в розшук! Я ніколи не ховався від правоохоронних органів, і вони прекрасно знають, де мене шукати. Мої адвокати дуже давно подали інформацію щодо моєї адреси в прокуратуру", - написав Черновецький.

Він також додав, що йому як юристу незрозуміло, чому його оголошують у розшук в Україні, де він не проживає.

"В Україні я не мешкаю вже майже 6 років і, перш, ніж оголошувати мене в Україні в розшук, СБУ повинна була поцікавитися в прокуратурі і у моїх адвокатів - де я перебуваю. Навіщо мене шукати там, де мене немає!", - підкреслив колишній градоначальник.

Він зазначив, що впевнений в тому, що Луценко "забув" повідомити СБУ про те, що він кілька разів отримував офіційні документи про його фактичне місцеперебування.

"Навіщо так бездумно і безглуздо використовувати державний ресурс? Замість того, щоб виконувати вимоги закону, прокуратура навмисно зволікає зі слідством, яке незрозуміло навіщо зупинили, щоб не дати мені можливості захиститися від надуманих і безпідставних звинувачень!", - підсумував Черновецький.

Як відомо, 12 вересня Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього мера Києва Леоніда Черновецького.

Управління з розслідування злочинів, скоєних злочинними організаціями, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об'єкта інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі в Києві, в якому підозрюють Черновецького.

Раніше суд дав дозвіл на затримання екс-мера Києва Леоніда Черновецького з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українська правда

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Теми: ЧерновецькийКиївСБУрозшук
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