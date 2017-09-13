Команди Порошенка й Яценюка домовляються про об’єднання

Уже кілька тижнів команди Петра Порошенка й Арсенія Яценюка ведуть переговори про об'єднання у єдину партію для участі у виборах.

Про це йдеться у статті на "Українській правді" за назвою "Народний фронт Петра Порошенка, або Єдина партія влади".

Ядро нової партії, за даними авторів, можуть скласти генпрокурор Юрій Луценко, голова Верховної Ради Андрій Парубій, секретар РНБО Олександр Турчинов, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і екс-прем'єр Арсеній Яценюк. Хоча в Парубія нібито є застереження.

Головним ідеологом об'єднання "Блоку Петра Порошенка" й "Народного фронту" називають Турчинова.

Озвучена у квітні ідея єдиної партії ожила з початком нового політичного сезону. Проте переговори, за даними джерел УП, йдуть повільно і складно.

Хто має очолити новостворену партію, досі не домовились. У Яценюка виступають за те, щоб лідером був кандидат у прем'єри, а в БПП не виключають, що голів може бути кілька.

Поки що не вирішили навіть, на базі якої з політсил створювати партію. Спершу нібито запустять "громадський рух", а БПП і НФ у цей час почнуть об'єднувати місцеві осередки.

Участь Віталія Кличка, який формально очолює БПП, у новому проекті не визначена. Мер Києва та його УДАР не знають про об’єднавчі переговори.

"Спершу намагалися говорити так, щоб було дві сторони: Порошенко і БПП з одного боку, Яценюк і НФ – з іншого. Але так розмова далеко не пішла. Тепер окремо Порошенко, окремо Луценко, окремо Гройсман, окремо Яценюк, Аваков і так далі. Кожен намагається вибити більше для себе", – розповів один із соратників Порошенка.

"Ніяких квот зараз немає. Нам аби першу десятку вибрати. Що не подивишся, а всюди є якісь питання до людей. Але найгірше буде з "мажоритаркою". По-перше, не всі хочуть іти від "партії влади", а, по-друге, не так вже й багато сильних кандидатів", – пояснив один із учасників переговорів з боку НФ.

У команді Порошенка вважають: "Якщо вдасться об'єднатися – то це до кінця року. Якщо до Нового року нічого не станеться – значить, не судилося".

У БПП побоюються, щоб "Народний фронт" не пішов в опозицію.

У НФ розповіли, що Яценюк озвучив три варіанти: йти на вибори однією партією з Порошенком, іти об’єднано з Гройсманом або ж "кожен сам по собі".

Порошенко прагне стати єдиним кандидатом від влади на виборах, аби пройти на другий термін президентства. За словами джерел у БПП, у 20-х числах серпня "було сказано всім помиритись".

У команді президента кажуть, що діє "інстинкт виживання: усі розуміють, що, якщо вони воюватимуть між собою, то їх винесуть".

Усе це відбувається на тлі того, що "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко та "Самопоміч" Андрія Садового підтримали Міхеіла Саакашвілі під час повернення в Україну.

"Українська правда"