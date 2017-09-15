Генсек ОБСЕ сообщил, в чем сложность введения миротворцев на Донбасс

Путь к введению миротворцев на Донбасс будет непростым.

Об этом заявил Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, который сейчас находится с визитом в Украине, передает "5 канал".

"Миссию должен согласовать Совбез ООН. Пока что, если посмотреть на различные предложения, то четкого понимания еще нет, и процесс принятия такого решения будет сложным. ОБСЕ готова к консультациям, и готова предложить свои знания и экспертные навыки. У нас есть более трех лет опыта деятельности в этом районе", - отметил он.

Какой именно вариант предложения по миротворцам готова поддержать ОБСЕ и поддержит ли она инициативу Украины ввести миротворцев на всю территорию оккупированного Донбасса, до российско-украинской границы - пока неизвестно.

Гремингер также призвал стороны к выполнению Минских соглашений.