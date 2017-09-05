Путин обесценивает идею миротворцев на Донбассе – Айвазовская

Президент России Владимир Путин пытается обесценить идею направления миротворцев на восток Украины, перехватив инициативу Киева.



Об этом написала представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская в Facebook.



"Политическое заявление Путина о поручении и подготовке проекта резолюции на СБ ООН по миротворцам на Донбассе – попытка не столько перехватить инициативу в Украине, сколько девальвировать саму идею", – заявила она.



"Даже не между строк, а прямо оккупант говорит об охранниках для наблюдателей СММ ОБСЕ с функционалом, который не затрагивает нужды и интересы мирного населения, расположение их на линии соприкосновения и т.п.", – отметила Айвазовская.



Она предположила, что позже "окажется, что и миротворцами должны быть в подавляющем большинстве русские, что, по мнению РФ, будет вполне логичным шагом".



"Украине стоит предложить не только свой проект резолюции, мобилизуя всех партнеров в СБ ООН, но и использовать эту эпическую инициативу для навязывания собственной повестки дня", – считает Айвазовская.



Она отметила: "В Молдове от россиян не могут избавиться даже после решения Конституционного суда этой страны о несоответствии основному закону присутствия "миротворцев". 11% их территории оккупировано – и этот "баланс" активно поддерживается более 20 лет русскими".

Позже член парламентского комитета по иностранным делам Светлана Залищук также отметила, что Путин перехватывает инициативу и искажает смысл миротворческой миссии на Донбассе.



"Его цель втянуть мир в обсуждение сценария дальнейшей гибридизации конфликта", – считает она.



Залищук подчеркнула, что миротворческая миссия должна быть расположена в эпицентре проблемы, то есть на границе Украины и России, а "решение о миротворческой миссии принимают члены ООН, а не представители террористических организаций или незаконных формирований".

5 сентября Путин заявил, что поручает министру иностранных дел РФ внести в Совет безопасности ООН резолюцию по миротворцам на Донбассе, но на свой манер.



По утверждению Путина, миротворцы могут находится только на линии разграничения сторон – для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Кроме того, ввести миротворцев на восток Украины можно только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и только по согласованию с представителями т. н "ДНР" и "ЛНР", заявил президент РФ.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Путин подменяет понятия, а его предложения по размещению миротворцев ООН на Донбассе неприемлемы для Украины.



Алена Рощенко, УП, дополнено