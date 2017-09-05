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РФ направила проект резолюции о миротворцах на Донбассе Генсеку ООН

Вторник, 5 сентября 2017, 20:33

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

Как рассказал Небензя журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во вторник, на текущей неделе российская инициатива будет обсуждаться экспертами стран - членов Совета безопасности ООН, а его рассмотрение на более высоком уровне может начаться на следующей неделе.

"Мы рассчитываем на содержательный диалог (в Совбезе ООН) по инициативе, которая, по нашему мнению, поможет установлению мира в этой части Украины", - сказал Небензя.

Как известно, в МИД Украины приняли во внимание заявление президента РФ о возможности размещения миротворцев ООН на Донбассе и готовы прорабатывать этот вопрос, однако подчеркнули, что не может быть и речи о присутствии россиян на территории Украины под видом миротворцев.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что размещение миротворцев ООН возможно на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

Как известно, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен инициировать введение миротворческой миссии ООН на Донбассе на сессии Генассамблеи ООН в США в сентябре.

Президент также обсуждал этот вопрос с главой Пентагона США Джеймсом Мэттисом 24 августа.

В то же время первый заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Россия блокирует ввод миротворцев ООН на Донбасс.

Интерфакс-Украина

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Темы: РосcияДонбасс
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