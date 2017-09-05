Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко о миротворцах: Путин подменяет понятия

Вторник, 5 сентября 2017, 11:32

Российский президент Владимир Путин подменяет понятия в вопросе отправки миротворцев ООН на Донбасс, его предложения неприемлемы для Украины.

Об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, которая представляет Украину в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе.

"Путин в лучших традициях гибридной войны пытается исказить идею украинского руководства по миротворцам на Донбассе, перевернуть все с ног на голову. Он поручает своему верному министру Лаврову подать резолюцию в Совбез ООН по миротворцам на линии соприкосновения", – отметила она в Facebook.

"Минуточку: линия столкновения стала линией столкновения из-за российской агрессии. Для нас это линия соприкосновения, соприкосновения с временно оккупированными "мордором" территориями, которые мы обязательно вернем. Это линия, которая должна исчезнуть навсегда с украинской земли в день возвращения контроля над границей", – возмутилась Геращенко.

"Это не украинская границу, поэтому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии соприкосновения", – заявила она.

Геращенко уверена: "Кремлевские сценарии и попытка подмены понятий, искажение самой идеи миротворцев не пройдут".

"Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную русскими территорию, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацией, их мандат должен заканчиваться на украинско-российской границе. А это Изварино и другие пункты пересечения государственной украинской границы, а не Станица Луганская или Марьинка, как того очень хочется кремлевскому вождю", – отметила она.



Ранее 5 сентября Путин заявил, что поручает министру иностранных дел РФ внести в Совет безопасности ООН резолюцию по миротворцам на Донбассе, но на свой манер.

По утверждению Путина, миротворцы могут находится только на линии разграничения сторон – для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Кроме того, ввести миротворцев на восток Украины можно только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и только по согласованию с представителями т. н "ДНР" и "ЛНР", заявил президент РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассмиротворцыООНРосcияГеращенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: