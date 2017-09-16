У ресторана, где находился Порошенко, на журналистов напали сотрудники УГО

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Суббота, 16 сентября 2017, 00:13

В Конча-Заспе возле одного из ресторанов, где в это время находился президент Петр Порошенко и другие высокопоставленные должностные лица, на журналистов напали сотрудники Управления государственной охраны.

Об этом сообщил журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.

"Только что в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, где в это время находился президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков, на меня и оператора совершили нападение сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке" , - написал он.

Темы: УГО СМИ
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