Гройсман: не имеет значение, будет антикоррупционная палата или суд

71 просмотр
Суббота, 16 сентября 2017, 10:51

Премьер Владимир Гройсман заявляет, что не имеет значения, будет ли создан Антикоррупционный суд или палата, главное, чтобы этот орган был независим и создался быстро.

Об этом он заявил в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

"Необходимо быстро создать инструмент, который позволит осуществлять правосудие над коррупционерами - это важно, и как это будет называться - Антикоррупционная палата суда независимая, Антикоррупционный суд - не имеет значения, потому что необходимо быстро создать тот орган, который будет заниматься этими (вопросами)", - заявил Гройсман.

Он отметил, что как премьер должен обеспечить достаточное финансирование для работы такого органа.

"Я поддерживаю создание Антикоррупционного суда или Антикоррупционной палаты, но подчеркиваю: очень важно, чтобы это было быстро и чтобы эта структура была независима", - сказал премьер.

При этом он добавил, что сейчас в судах находится около 1 тыс. незавершенных дел по борьбе с коррупцией.

Темы: Гройсман коррупция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман не знает, что делать с Саакашвили 16 сентября 2017, 10:36
Гройсман говорит, что люди преувеличивают его зависимость от Порошенко 16 сентября 2017, 10:17
Ресурсы местных бюджетов увеличатся на 32% - Гройсман 15 сентября 2017, 21:14
powered by lun.ua
Главные новости
Правительство вынесло проект бюджета-2018 на рассмотрение Рады
Украине и ЕС нужно пересмотреть соглашение о свободной торговле - Микольская
Крымчака арестовали с правом залога 1,4 млн гривен
В пожаре в детском лагере в Одессе погибло 2 детей
Все новости
фестиваль

Организаторы Kurenivka: как создать лагерь на Burning Man и сколько это стоит

Право на селфи

Фотограф, после 2-х лет судов, доказал собственность на фото сделаное обезьяной Наруто