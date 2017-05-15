В ВР отказываются создавать Антикоррупционный суд без Порошенко

Комитет Верховной Рады по вопросам правосудия и правовой политики просит главу парламента Андрея Парубия вернуть законопроект №6011 о создании Высшего антикоррупционного суда.

Об этом на заседании согласительного совета сообщил Парубий, передают Українські Новини.

"Есть решение снять его (законопроект) с регистрации, как таковой, где субъект представления не соответствует Конституции", - сказал он.

По словам спикера, профильный комитет направил ему соответствующее письмо.

По мнению профильного комитета, законопроект о создании нового суда может вносить исключительно президент.

Комитет по вопросам регламента и организации работы парламента считает, что законопроект о создании Антикоррупционного суда оформлен и внесен на регистрацию вопреки ст. 125 Конституции.

Комитет напоминает, что в июне 2016 года Рада приняла изменения в Конституцию в части правосудия, которые вступили в силу 30 сентября того же года.

Согласно им, до 31 декабря 2017 года созданием, реорганизацией и ликвидацией судов занимается Президент на основании закона "О судоустройстве и статусе судей".

Согласно ст. 94 закона "О регламенте Верховной Рады", председатель Рады по предложению профильного комитета возвращает внесенный законопроект субъекту права законодательной инициативы без его включения в повестку дня сессии и рассмотрения на пленарном заседании.

Как сообщали Українські Новини, депутаты Егор Соболев (фракция Объединение "Самопомощь"), Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко (все - фракция "Блок Петра Порошенко"), Иван Крулько ("Всеукраинское объединение "Батьківщина"), а также заместитель председателя Рады Оксана Сыроид предлагают парламенту создать антикоррупционные суды.

США за скорейшее создание Антикоррупционного суда в Украине.