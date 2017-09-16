Меркель пояснила Путину, что миротворцам ООН на Донбассе нужен полный доступ

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Суббота, 16 сентября 2017, 13:15

Миротворческий контингент ООН на территории Донбасса должен иметь полный доступ к оккупированной территории региона. 

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию медиагруппы Funke, пишет Reuters

По ее словам, в ходе беседы с Меркель президент РФ Владимир Путин поддержал идею размещения миротворцев ООН на востоке Украины. 

"Я нахожу предложение Путина направить миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ интересными. Я обсуждала с ним (Путиным), что миссия ООН должны иметь доступ ко всей территории, где размещается ОБСЕ - в Донецкой и Луганской областях", - отметила Меркель. 

Также она добавила, что предложения Путина были "ростками прогресса", которые, однако, пока не дают оснований для смягчения санкций в отношении РФ. 

"Аннексия противоречит международному праву и не может быть принята", - подытожила Меркель.

Как известно, официальный Кремль придерживался позиции, что миротворцев ООН следует привлечь только на линии соприкосновения на Донбассе и согласовать их участие с боевиками ОРДЛО.

В Киеве такой вариант назвали шизофреническим.

Больше о возможности введения миротворцев ООН на Донбасс читайте в материале "Игры в дипломатию. Почему Путин заговорил о миротворцах на Донбассе",

Украинская правда 

Темы: Донбасс Путин миротворцы Меркель
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