Климкин рассказал, о чем будут говорить Порошенко и Трамп

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Суббота, 16 сентября 2017, 13:53

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал подготовку встречи президентов Украины и США, которая состоится 21 сентября в Нью-Йорке.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам на полях встречи Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Будем обсуждать ситуацию вокруг оккупированного Донбасса и общую тактику. Конечно, будем обсуждать сотрудничество в сфере безопасности и содействие США в продвижении повестки дня украинских реформ. Это - основные вопросы повестки дня", - заявил он.

Климкин одновременно не исключил, что перечень вопросов будет шире, поскольку сторона США может добавлять вопросы, которые ее интересуют.

Глава МИД также отметил, что во встрече примут участие Владимир Ельченко и Ники Хейли - послы Украины и США, которые сейчас обсуждают в рамках Совбеза вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

"Встреча будет на полях Генассамблеи, в ней будут участвовать советники по вопросам нацбезопасности и послы Украины и США в ООН", - сообщил он.

Темы: Климкин Порошенко Трамп
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