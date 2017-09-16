Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климкин рассказал, о чем будут говорить Порошенко и Трамп

Суббота, 16 сентября 2017, 13:53
Климкин рассказал, о чем будут говорить Порошенко и Трамп

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал подготовку встречи президентов Украины и США, которая состоится 21 сентября в Нью-Йорке.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам на полях встречи Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Будем обсуждать ситуацию вокруг оккупированного Донбасса и общую тактику. Конечно, будем обсуждать сотрудничество в сфере безопасности и содействие США в продвижении повестки дня украинских реформ. Это - основные вопросы повестки дня", - заявил он.

Климкин одновременно не исключил, что перечень вопросов будет шире, поскольку сторона США может добавлять вопросы, которые ее интересуют.

Глава МИД также отметил, что во встрече примут участие Владимир Ельченко и Ники Хейли - послы Украины и США, которые сейчас обсуждают в рамках Совбеза вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

"Встреча будет на полях Генассамблеи, в ней будут участвовать советники по вопросам нацбезопасности и послы Украины и США в ООН", - сообщил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КлимкинПорошенкоТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Климкин
Климкин допустил молниеносное вступление Украины в НАТО после завершения войны
Климкин рассказал об обещаниях Байдена, когда Россия пришла забрать Крым
Климкин, Данилюк и Рябошапка создали "платформу", чтобы преодолеть кризисы в Украине
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: