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Клімкін розповів, про що говоритимуть Порошенко й Трамп

Субота, 16 вересня 2017, 13:53
Клімкін розповів, про що говоритимуть Порошенко й Трамп

Міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував підготовку зустрічі президентів України та США, яка відбудеться 21 вересня в Нью-Йорку.

Про це він розповів у коментарі журналістам на полях зустрічі Yalta European Strategy, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Будемо обговорювати ситуацію навколо окупованого Донбасу та спільну тактику,  Звичайно, будемо обговорювати безпекову співпрацю та сприяння США у просуванні порядку денного українських реформ. Це – основні питання порядку денного", - заявив він.

Клімкін, водночас, не виключив, що перелік питань буде ширшим, оскільки сторона США може додавати питання, які її цікавлять.

Голова МЗС також зазначив, що у зустрічі братимуть участь Володимир Єльченко та Нікі Гейлі – посли України та США, які зараз обговорюють в рамках Радбезу питання введення миротворчої  місії ООН на Донбас.

"Зустріч буде на полях Генасамблеї, в ній будуть брати участь радники з питань нацбезпеки і посли України  та США в ООН", - повідомив він.

Теми: КлімкінПорошенкоТрамп
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