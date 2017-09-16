Кучма: Перспектив получить оружие при Трампе больше, чем при Обаме

Работа с администрацией президента США Дональда Трампа в вопросе выделения Украине летального оружия более перспективна, чем с администрацией Барака Обамы.

Такое мнение высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма в комментарии журналистам на форуме "YES".

"Давайте подождем, когда у него (Трампа) будет хорошее настроение в пользу Украины и какие-то проблемы будут в отношении России, и он позитивно решит предоставить Украине летальное оружие", - отметил Кучма.

Он добавил, что считает администрацию Дональда Трампа более перспективной в этом вопросе, чем администрацию его предшественника.



"Ситуация, которая есть, более перспективна, чем администрация Обамы, потому что в последнее время Обама для Украины никаких, кроме дипломатических, шагов не предпринимал", - заявил Кучма.

Интерфакс-Украина