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Кучма: Перспектив получить оружие при Трампе больше, чем при Обаме

Суббота, 16 сентября 2017, 14:48

Работа с администрацией президента США Дональда Трампа в вопросе выделения Украине летального оружия более перспективна, чем с администрацией Барака Обамы.

Такое мнение высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма в комментарии журналистам на форуме "YES". 

"Давайте подождем, когда у него (Трампа) будет хорошее настроение в пользу Украины и какие-то проблемы будут в отношении России, и он позитивно решит предоставить Украине летальное оружие", - отметил Кучма.

Он добавил, что считает администрацию Дональда Трампа более перспективной в этом вопросе, чем администрацию его предшественника. 

"Ситуация, которая есть, более перспективна, чем администрация Обамы, потому что в последнее время Обама для Украины никаких, кроме дипломатических, шагов не предпринимал", - заявил Кучма.

Интерфакс-Украина

Темы: СШАДонбассоружие
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