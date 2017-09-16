Заместитель генсека НАТО: мы сохраняем открытой перспективу членства Украины
Таджан Илдем, заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии, настаивает, что НАТО придерживается политики "открытых дверей" в отношении Украины.
Об этом он заявил во время панельной дискуссии на конференции Yalta European Strategy.
Представитель руководства Альянса, в частности, напомнил, что "до сих пор действует решение Бухарестского саммита 2008 года" (о том, что "Украина однажды станет членом НАТО").
"Мы должны сохранять перспективу членства в НАТО для Украины как европейской страны, не позволяя никакой другой стране, в том числе России, иметь право вето по вступлению", - заявил он.
"Стабильная суверенная и независимая Украина имеет ключевое значение для евроатлантической безопасности. Поэтому члены НАТО настолько тверды в поддержке Украины и никогда не признают незаконной аннексии Крыма", - добавил он.
Заместитель генсека напомнил, что есть два условия для присоединения: "Страна должна решить присоединиться, а Альянс должен принять решение консенсусом".
Он также напомнил присутствующим, что у НАТО есть доказательство того, что политика открытых дверей действует на практике, а не является лишь декларативной. Таким доказательством, по его словам, стало присоединение Черногории к Альянсу.
Напомним, 8 июня Верховная Рада поддержала законопроект №6470, который закрепляет внешнеполитический курс Украины, где приоритет - вступление в НАТО.
13 июля президент Порошенко анонсировал начало диалога с Альянсом о предоставлении Украине Плана действий относительно членства.
Члены Североатлантического совета "приняли к сведению" стремление Украины получить План действий относительно членства, но не давали согласия на этот счет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.