Волкер назвал требования Вашингтона к миротворцам на Донбассе

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Суббота, 16 сентября 2017, 18:54

Спецпредставитель США по вопросу Украины Курт Волкер назвал три критерия, по которым США считать миротворческой миссии "настоящей" и достойной поддержки.

Об этом он заявил в комментарии журналистам на полях конференции Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

 "Сейчас открыт путь к диалогу и для согласования настоящей миротворческой миссии.

Той, которая бы отвечала за безопасность на всей территории. Той которая бы контролировала украинскую сторону российско-украинской границы. Той, которая бы обеспечивала хранение и мониторинг тяжелого вооружения.

Я думаю, что такая миссия удовлетворяла бы всем прочим требованиям и открыла путь к политическому регулированию", - заявил он.

Курт Волкер также подчеркнул, что диалог о создании такой миссии стало возможным благодаря тому, что россияне, которые к тому категорически отказывались от идеи миротворцев, изменили свою позицию.

"То, что Россия предложила миротворцев - это шаг вперед, поскольку к тому Россия была категорически против. Однако те очертания мандата миссии, которые предложила Россия, лишь усугубили бы конфликт. Миротворческая миссия, размещенная вдоль контактной линии, защищала бы миротворцев а не людей. Она не дала бы доступ к российско-украинской границы ", - пояснил спецпредставитель США.

дополняется

Европейская правда 

Темы: США Донбасс миротворцы
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